HOME FINANCE SMART MONEY

Mengapa Banyak Orang Indonesia Terjerat Pinjol?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |09:18 WIB
Mengapa Banyak Orang Indonesia Terjerat Pinjol?
Ilustrasi Indonesia terjerat pinjol (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik banyak orang Indonesia terjerat pinjol (pinjaman online) dari berbagai kalangan usia. Diantaranya anak muda, ibu rumah tangga hingga guru.

Lantas apa alasan banyak orang Indonesia terjerat pinjol? Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masyarakat yang berani mengambil pinjaman online karena terlilit utang. Selain itu gaji yang masih UMR membuat mereka untuk memilih pinjol.

Dalam kesmepatan yang sama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan faktor latar belakang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup membuat mereka memilih untuk pinjol.

"Ini kalau kita melihat satu survei independen yang dilakukan oleh pihak independen juga, itu kalau banyak orang kena pinjol ilegal itu karena memenuhi gaya hidup ya. Tapi biasanya mereka juga sudah mempunyai utang sebelumnya. Jadi mereka menggunakan pinjol ilegal ini untuk membayar utangnya. Jadi gali lubang tutup lubang," bebernya.

Halaman:
1 2
