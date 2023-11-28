Apakah HP Rusak Bisa Digadaikan?

JAKARTA - Apakah HP yang rusak masih bisa digadaikan? Simak penjelasannya. Tidak semua orang memiliki kondisi ekonomi yang stabil, bahkan keperluan untuk sehari-hari pun tidak bisa diprediksi.

Karena pada dasarnya peristiwa atau kejadian yang tidak terduga seperti musibah tidak akan ada yang tahu terjadinya kapan. Sehingga hal ini bisa saja membuat sebagian orang membutuhkan sedikit suntikan modal ketika dalam keadaan mendesak yang harus mengeluarkan biaya.

Bahkan dengan adanya kejadian seperti itu membuat beberapa orang terpaksa harus meminjam pinjaman uang dengan melakukan pegadaian barang-barang yang mereka miliki. supaya mereka bisa mendapatkan pinjaman uang dengan meninggalkan barangnya sebagai bentuk dari jaminan.

Akan tetapi tak banyak yang tahu kalau melakukan sebuah pegadaian barang kepada pihak pegadaian, ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Setiap pegadaian akan memberlakukan ketentuan yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan perusahaannya seperti apa.

Lalu apakah hp yang rusak masih bisa digadaikan? Jawabannya adalah tidak bisa, karena HP masuk dalam salah satu barang elektronik. Sehingga ketika ingin melakukan pegadaian barang elektronik pastikan barang tersebut masih layak dipakai.

Dikutip Okezone pada, Selasa (28/11/2023) bahwa pegadaian adalah sebuah lembaga badan usaha milik negara (BUMN) yang menawarkan atau meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menerima dan menjadikan barang milik mereka jadi salah satu bentuk jaminan dari peminjamnya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan (emas) atau barang-barang rumah tangga (barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya). Lalu Barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat ditebus kembali pada waktu tertentu setelah pinjamannya dilunasi.