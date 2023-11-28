Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah HP Rusak Bisa Digadaikan?

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |22:01 WIB
Apakah HP Rusak Bisa Digadaikan?
Apakah HP rusak bisa digadaikan (Foto: Techrepublic)
A
A
A

JAKARTA - Apakah HP yang rusak masih bisa digadaikan? Simak penjelasannya. Tidak semua orang memiliki kondisi ekonomi yang stabil, bahkan keperluan untuk sehari-hari pun tidak bisa diprediksi.

Karena pada dasarnya peristiwa atau kejadian yang tidak terduga seperti musibah tidak akan ada yang tahu terjadinya kapan. Sehingga hal ini bisa saja membuat sebagian orang membutuhkan sedikit suntikan modal ketika dalam keadaan mendesak yang harus mengeluarkan biaya.

Bahkan dengan adanya kejadian seperti itu membuat beberapa orang terpaksa harus meminjam pinjaman uang dengan melakukan pegadaian barang-barang yang mereka miliki. supaya mereka bisa mendapatkan pinjaman uang dengan meninggalkan barangnya sebagai bentuk dari jaminan.

Akan tetapi tak banyak yang tahu kalau melakukan sebuah pegadaian barang kepada pihak pegadaian, ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Setiap pegadaian akan memberlakukan ketentuan yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan perusahaannya seperti apa.

Lalu apakah hp yang rusak masih bisa digadaikan? Jawabannya adalah tidak bisa, karena HP masuk dalam salah satu barang elektronik. Sehingga ketika ingin melakukan pegadaian barang elektronik pastikan barang tersebut masih layak dipakai.

Dikutip Okezone pada, Selasa (28/11/2023) bahwa pegadaian adalah sebuah lembaga badan usaha milik negara (BUMN) yang menawarkan atau meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menerima dan menjadikan barang milik mereka jadi salah satu bentuk jaminan dari peminjamnya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan (emas) atau barang-barang rumah tangga (barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya). Lalu Barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat ditebus kembali pada waktu tertentu setelah pinjamannya dilunasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/320/3103122/emas-IFby_large.jpg
Erick Thohir Tunjuk Pegadaian Jadi Bank Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041627/pengadaian-raup-laba-rp2-90-triliun-di-semester-i-2024-7v5O805WRD.jpg
Pegadaian Raup Laba Rp2,90 Triliun di Semester I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3006217/pegadaian-luncurkan-pembiayaan-haji-plus-masa-tunggu-5-7-tahun-N1wgIZbPIA.jpg
Pegadaian Luncurkan Pembiayaan Haji Plus, Masa Tunggu 5-7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/320/3005725/pegadaian-targetkan-laba-rp5-5-triliun-pada-2024-h5zbgCL10z.jpg
Pegadaian Targetkan Laba Rp5,5 Triliun pada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000318/panduan-gadai-bpkb-motor-di-pegadaian-lengkap-dengan-syarat-dan-harganya-AoCnV6iCBr.jpg
Panduan Gadai BPKB Motor di Pegadaian Lengkap dengan Syarat dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/622/2999628/cara-gadai-bpkb-motor-di-pegadaian-beserta-syarat-dan-harganya-pmz0UmCIIv.jpg
Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian Beserta Syarat dan Harganya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement