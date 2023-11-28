IDEA Dukung Rencana Investasi TikTok Shop ke Platform Jualan Online di Indonesia

JAKARTA - Asosiasi E-commerce Indonesia (IDEA) mendukung rencana pengembangan usaha yang dilakukan platform media sosial TikTok merambah ke bisnis platform jualan online.

Direktur Eksekutif IDEA Arshi Adini menilai kehadiran platform jualan online ini juga sebetulnya membantu para UMKM untuk memasarkannya produknya lebih luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai lokasi lewat sebuah aplikasi.

"Dengan pemisahan nama antara sosial commerce dan e-commerce itu merupakan langkah pemerintah, apapun nanti bentuk model bisnis yang diberikan kepada industri atau platform dalam hal ini TikTok, itu mungkin ruang bisnis tiktok untuk terus berinovasi," ujar Arshi dalam Market Review IDXChannel, Selasa (28/11/2023).

"Jadi sebetulnya kalau dari sisi pembeli, UMKM, itukan sebagai channel mereka berjualan, kalau dari sisi bisnis masing-masing, mungkin itu part-nya mereka untuk terus berinovasi," sambungnya.

Menurutnya, platform jualan online ini ke depannya bakal terus berkembang. Mengingatkan penetrasi internet di Indonesia yang semakin meluas akan mendekatkan masyarakat dengan platform belanja online.

Arshi menilai platform jualan online ini juga menawarkan kemudahan berbelanja bagi masyarakat karena tidak perlu keluar rumah mengunjungi pasar ketika hendak mencari suatu barang. Belum lagi berbagai promo yang ditawarkan platform lewat event-event tertentu juga bakal mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara online.