TikTok Masuk GOTO? Ini Kata Bahlil

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan laporan keseluruhan terkait rencana investasi TikTok yang akan masuk ke PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Bahlil mengaku tidak mempersoalkan terkait rencana TikTok menggandeng investor dalam negeri. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi rencana yang akan dilakukan pihak TikTok.

"Saya belum dapat laporan itu secara teknis, tapi saya pernah dengar mereka akan melakukan rencana kolaborasi dengan beberapa investor dalam negeri. Silakan aja selama itu B2B (Business to business). Kita tak boleh intervensi," kata Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Bahlil juga menegaskan tidak ada masalah jika proses penggandengan dengan investor dalam negeri merupakan strategi pihak TikTok untuk kembali memulai bisnis jual beli di Indonesia.

"Selama memenuhi aturan dan tidak mengganggu garis kebijakan pemerintah saya pikir oke," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengungkapkan sejumlah perusahaan e-commerce Tanah Air sedang melakukan komunikasi dengan TikTok.