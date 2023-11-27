Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Masuk GOTO? Ini Kata Bahlil

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:42 WIB
TikTok Masuk GOTO? Ini Kata Bahlil
Bahlil mengaku belum menerima rencana investasi tiktok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan laporan keseluruhan terkait rencana investasi TikTok yang akan masuk ke PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Bahlil mengaku tidak mempersoalkan terkait rencana TikTok menggandeng investor dalam negeri. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi rencana yang akan dilakukan pihak TikTok.

"Saya belum dapat laporan itu secara teknis, tapi saya pernah dengar mereka akan melakukan rencana kolaborasi dengan beberapa investor dalam negeri. Silakan aja selama itu B2B (Business to business). Kita tak boleh intervensi," kata Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Bahlil juga menegaskan tidak ada masalah jika proses penggandengan dengan investor dalam negeri merupakan strategi pihak TikTok untuk kembali memulai bisnis jual beli di Indonesia.

"Selama memenuhi aturan dan tidak mengganggu garis kebijakan pemerintah saya pikir oke," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengungkapkan sejumlah perusahaan e-commerce Tanah Air sedang melakukan komunikasi dengan TikTok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement