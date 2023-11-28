Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjualan Semen 2024 Bakal Tinggi tapi Bukan karena Proyek

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:34 WIB
Penjualan Semen 2024 Bakal Tinggi tapi Bukan karena Proyek
JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) meyakini bahwa permintaan semen akan mengalami pertumbuhan di 2024. Pertumbuhan permintaan semen akan didominasi segmen proyek dan ritel.

“Dari segmen proyek sangat kuat untuk bisa memberikan tambahan pertumbuhan. Untuk di segmen ritel, dengan kondisi ekonomi seperti ini, akan tumbuh tapi tidak setinggi segmen proyek,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio SMGR, Andriano Hosny Panangian dalam konferensi pers usai Public Expose 2023 secara daring pada Selasa (28/11/2023).

Hosny melanjutkan, potensi pasar industri semen juga diproyeksi akan terus mengalami peningkatan. Optimisme tersebut didorong oleh permintaan semen untuk pengembangan properti dan perumahan menyusul backlog pembangunan perumahan nasional yang mencapai 12,75 juta unit pada tahun 2022.

“Serta masifnya pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia yang menjadi agenda prioritas pembangunan pemerintah,” ujar Hosny.

Selain itu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga akan menjadi motor penggerak pertumbuhan industri semen nasional. SMGR sendiri, kata Hosny, berada pada posisi strategis untuk mendukung pembangunan IKN dengan memasok bahan bangunan sesuai kebutuhan, karena memiliki fasilitas di Balikpapan dan Samarinda yang cukup dekat dengan lokasi proyek.

