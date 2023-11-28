Bisnis BBM Masih Moncer, AKR Corporindo Bakal Buka 50 SPBU di 2024

JAKARTA - PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) berencana membuka 40 hingga 50 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru pada 2024.

“Ini merupakan bagian dari program 350 pom bensin dengan merek BP-AKR dalam 5-6 tahun ke depan,” kata Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan AKRA, Suresh Vembu dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 secara daring pada Selasa (28/11/2023).

Suresh menyampaikan bahwa pembukaan SPBU baru nantinya akan difokuskan di sejumlah daerah, utamanya di Jawa Timur dan Jawa Barat. Adapun, hingga saat ini perseroan sudah membangun sebanyak 50 SPBU dengan merek AKR dan telah memiliki sekitar 130 SPBU dan SPBN dengan merek AKR yang sudah dioperasikan untuk berjualan BBM bersubsidi.

“Anggaran untuk pengadaan SPBU tahun depan itu kami kerja sama dengan berapa dealer atau franchise dengan pembelian lahan, nanti kami bisa hasilkan ekspansi tanpa pinjaman, tapi internal kas,” ujar Suresh.

Per kuartal III 2023, perseroan membukukan pertumbuhan kinerja yang ditopang oleh perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar serta BBM, juga investasi pada Kawasan Industri dan Pelabuhan terintegrasi (KEK JIIPE Gresik). Lini bisnis tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perseroan dalam periode berikutnya.