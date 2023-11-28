Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Air Mancur Rp30 Miliar Jadi Sorotan, seperti Buatan Anak 5 Tahun

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |04:32 WIB
Air Mancur Rp30 Miliar Jadi Sorotan, seperti Buatan Anak 5 Tahun
Air Mancur Kota Wina. (Foto: Okezone.com/OddityCentral)
JAKARTA- Air Mancur ini yang terletak di Kota Wina, Austria ini tengah menjadi pembicaraan karena mendapat julukan sebagai air mancur paling buruk yang ada di Eropa.

Dilansir dari OddityCentral, air mancur ini dibuat oleh kelompok seni bernama Avantgarde, dengan tema 'We Water' atau 'WirWasser' yang melambangkan tanggung jawab bersama terhadap air.

Salah satu tujuan dibuatnya patung ini adalah untuk memperingati 150 tahun sistem air modern di Wina yang menyediakan air segar bagi kota tersebut dari aliran sungai di hutan hijau Pegunungan Alpen dan membantu memberantas wabah penyakit.

Air Mancur ini dikelilingi oleh 33 patung humanoid yang duduk melingkar dalam berbagai bentuk dan ukuran. Diresmikan pada 24 Oktober 2023 oleh Presiden Alexander Van der Bellen ini digadang-gadang memakan biaya produksi mencapai USD1,8 juta atau setara dengan Rp30,6 miliar.

Mendapatkan pujian dari para pejabat karena desain air mancur yang luar biasa dan terinspirasi dari kenyataan dengan menyampaikan ‘rasa kebersamaan’, tetapi berbanding terbalik dengan warga internet yang malah menghujat air mancur tersebut.

Tidak sedikit orang yang menjuluki air mancur ini sebagai air mancur paling jelek yang pernah ada, hingga mengatakan kalau air mancur ini malah merusak citra Kota Wina yang cukup dikenal dengan keseniannya.

Mengutip dari postingan akun Culture Critic di X, mengecam desain air mancur dan biaya besar yang ditanggung pembayar pajak telah dilihat lebih dari 7,6 juta kali.

“Air mancur baru itu terlihat seperti buatan anak berusia 5 tahun,” mengutip komentar dalam akun.

Halaman:
1 2
