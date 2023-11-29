BPKH-Bank Muamalat Sediakan Layanan Pendaftaran Haji Online Bagi Diaspora Indonesia

JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyediakan layanan pendaftaran haji online bagi diaspora Indonesia yang ada di Taiwan. Layanan ini juga tersedia untuk diaspora Indonesia di Malaysia dan Hong Kong.

Kegiatan silaturahmi haji digelar bagi warga muslim Indonesia mulai dari mahasiswa, ekspatriat dan diaspora Indonesia di Taiwan, dengan tujuan mensyiarkan kewajiban menunaikan ibadah haji dan mensosialisasikan layanan kemudahan pendaftaran haji secara online bagi diaspora Indonesia di luar negeri.

BACA JUGA: Bank Muamalat Dorong Persiapan Ibadah Haji Sejak Dini

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, hal ini merupakan salah satu program BPKH untuk memudahkan umat Islam dalam mendaftar haji tidak terkecuali untuk warga muslim Indonesia yang berada di luar negeri. Kegiatan sosialisasi di Taiwan dilaksanakan di dua kota yaitu Taichung pada Jumat, 24 November 2023 dan Taipei pada Sabtu, 25 November 2023.

"Layanan kemudahan pendaftaran haji ini diharapkan mampu menjadi solusi kemudahan perencanaan ibadah haji bagi para saudara kita diaspora Indonesia di luar negeri dan mewujudkan harapan dapat memberikan porsi haji bagi diaspora dan keluarganya di Indonesia," ujar Harry, Rabu (29/11/2023).

BPKH juga mengharapkan dukungan dari para stakeholder dan komunitas perhajian Indonesia untuk terus meningkatkan dan memberikan kemudahan layanan pendaftaran haji bagi seluruh masyarakat muslim Indonesia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan menjelaskan, diaspora Indonesia di Taiwan sudah dapat membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) dan pembayaran setoran awal porsi haji regular melalui aplikasi Muamalat DIN.

“Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri tak perlu pulang ke Indonesia dulu jika ingin mendaftar haji. Berkat sinergi dengan Kementerian Agama dan BPKH saat ini pendaftaran haji sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Muamalat DIN. Sebagai bank pertama murni syariah kami siap mengakomodir kebutuhan pendaftaran haji bagi saudara-saudara kita yang ada di Taiwan,” ujarnya.