HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 118 Produk Israel yang Diboikot di Indonesia

Daftar 118 Produk Israel yang Diboikot di Indonesia
Ilustrasi produk Israel yang diboikot (Foto: Shuttershock)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 118 produk Israel yang diboikot di Indonesia menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan, Israel yang terus menggempur wilayah Gaza hingga menewaskan banyak masyarakat sipil membuat masyarakat dunia kesal.

Imbas dari konflik itu juga menyebabkan sejumlah produk makanan dan barang Israel di Indonesia diboikot dunia. Salah satunya gerakannya yakni boikot terhadap produk Israel dengan slogan BDS.

Adapun melalui laman resminya, BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) menyerukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan Israel dan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak Palestina. Termasuk Indonesia yang juga memboikot beberapa produk dari Israel.

Berikut aftar 118 produk Israel yang diboikot di Indonesia:

1. Sabra

2. Ahva

3. Sodastream

4. KFC

5. McDonalds

6. Pizza Hut

7. Burger King

8. Starbucks

9. Subway

10. Rinso

11. Sensodyne

12. Oral-b

13. Pantene

14. Sunsilk

15. Lifeboy

16. Lux

17. Vanish

18. Johnsons

1 2 3
