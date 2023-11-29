JAKARTA - Daftar 118 produk Israel yang diboikot di Indonesia menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan, Israel yang terus menggempur wilayah Gaza hingga menewaskan banyak masyarakat sipil membuat masyarakat dunia kesal.
Imbas dari konflik itu juga menyebabkan sejumlah produk makanan dan barang Israel di Indonesia diboikot dunia. Salah satunya gerakannya yakni boikot terhadap produk Israel dengan slogan BDS.
Adapun melalui laman resminya, BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) menyerukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan Israel dan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak Palestina. Termasuk Indonesia yang juga memboikot beberapa produk dari Israel.
Berikut aftar 118 produk Israel yang diboikot di Indonesia:
1. Sabra
2. Ahva
3. Sodastream
4. KFC
5. McDonalds
6. Pizza Hut
7. Burger King
8. Starbucks
9. Subway
10. Rinso
11. Sensodyne
12. Oral-b
13. Pantene
14. Sunsilk
15. Lifeboy
16. Lux
17. Vanish
18. Johnsons