HOME FINANCE HOT ISSUE

BSI Sebut Sudah Penuhi Aturan Free Float

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:04 WIB
BSI Sebut Sudah Penuhi Aturan <i>Free Float</i>
BSI penuhi aturan free float (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS) mengklaim telah memenuhi ketentuan aturan batas minimum free float atau saham yang dimiliki publik sebesar 7,5%.

Head of Investor Relations BSI Rizky Budinanda mengatakan, dilihat dari komposisi pemegang saham saat ini, untuk free float sudah hampir menyentuh 10%.

“Ini juga terkait dengan exercise rights issue yang tahun lalu, di mana sebagian dari rights BRI maupun BNI itu dilepas ke masyarakat, sehingga ini membantu menambah free float kami dari awalnya 5,5% jauh ke 8%,” kata Rizky dalam Public Expose Live 2023, Rabu (29/11/2023).

Rizky menambahkan, right issue tersebut telah menambah kepemilikan saham publik BSI dari 5,5% menjadi sekitar 8% itu sudah sedikit demi sedikit dalam tahun ini ada beberapa yang sudah melepas juga dari pihak afiliasi, sehingga sekarang bisa dipastikan sudah lebih dari ketentuan.

Halaman:
1 2
