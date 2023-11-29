Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konversi Motor Listrik Lamban, Asosiasi Singgung Jumlah Dealer Masih Minim

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:18 WIB
Konversi Motor Listrik Lamban, Asosiasi Singgung Jumlah Dealer Masih Minim
Program motor listrik terhambat minimnya dealer (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Program konversi motor listrik dinilai lamban. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menyatakan bahwa jumlah dealer kendaraan listrik di Indonesia masih sangat minim, sehingga menghambat target capaian penggunaan motor listrik di Tanah Air meskipun sudah ada insentif sebesar Rp7 juta dari pemerintah.

"Menurut saya, aspek internal sebetulnya adalah dealer belum merata di seluruh daerah. Saya tadi pagi dapat telepon dari Jember nanya, saya mau beli motor listrik subsidi, ternyata di Jember belum ada padahal kota besar di Jawa Timur,” kata Budi dalam acara Inabuyer EV Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Budi menerangkan, saat ini ada 500 dealer yang sudah terdata di Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), kemudian ada 200 dealer yang sedang menunggu verifikasi sehingga total ada 700 dealer motor listrik di seluruh Indonesia.

"700-an dealer sudah ada di seluruh Indonesia. Tapi kan mungkin populasi terbanyak masih di Jakarta. Mungkin daerah-daerah masih kurang," ujarnya.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, sebenarnya sejumlah merek motor listrik yang sudah memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40 persen sudah membuka dealer motor listrik.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong 17 merek motor listrik yang sudah memiliki TKDN dan menjadi mitra pemerintah untuk melakukan penjualan dengan skema bantuan pemerintah melalui penetrasi ke pasar dengan membentuk kerja sama di berbagai daerah.

Halaman:
1 2
