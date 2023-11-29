Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap Cukai Plastik dan Minuman Manis dalam Kemasan Berlaku 2024

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |18:50 WIB
Siap-Siap Cukai Plastik dan Minuman Manis dalam Kemasan Berlaku 2024
Penerapan cukai minuman berpemanis (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menargetkan cukai atas plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK) akan berlaku di tahun 2024.

Cukai ini sudah termasuk di dalam komponen penerimaan negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Keputusan ini pun tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Perpres tersebut, target penerimaan negara dari perpajakan dan bea cukai tercatat sebesar Rp2.309 triliun.

"Penerimaan cukai plastik ditargetkan mencapai Rp1,85 triliun dan penerimaan cukai MBDK sebesar Rp4,39 triliun," dikutip MNC Portal dari Lampiran I Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2024 Perpres 76 Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189550/dirjen_bea_cukai-ldqk_large.JPG
Pastikan Stok Pita Cukai Tersedia, Dirjen Bea Cukai: Jaga Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188220/dirjen_bea_cukai_kemenkeu_soal_sarang_pungli-gjnc_large.JPG
6 Fakta Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai hingga Disebut Sarang Pungli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/455/3187955/djaka_budhi_utama-jQ4d_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Djaka Budhi Utama, Bos Bea Cukai yang Respons Ancaman Pembekuan oleh Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186511/purbaya-kF8t_large.jpg
Purbaya Putar Otak Bereskan Masalah Bea Cukai dalam 1 Tahun, Ancaman Dibekukan dan 16.000 Pegawai Dirumahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186306/purbaya-hruE_large.jpeg
Bea Cukai Terancam Dibubarkan, Purbaya: 16 Ribu Pegawai Dirumahkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement