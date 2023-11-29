Begini Progres Pembangunan LRT Fase 1B, Habiskan Dana Rp5,5 Triliun

JAKARTA - DKI Jakarta terus meningkatkan kinerjanya jadi kota yang ramah transportasi publik. Adapun untuk perluas integrasi kendaraan umum, LRT Jakarta mulai bangun proyek LRT Tahap 2 pada November 2023 ini.

Proyek yang diklaim habiskan dana Rp5,5 triliun APBD DKI Jakarta ini akan membentang dari Velodrome sampai Manggarai.

Total stasiun yang dibangun di Fase 1B ini sebanyak lima stasiun.

“Fase 1B ada lima stasiun dengan panjang 6,4 kilometer, 10 menit headway. Itu semua akan terintegrasi jadi kalau sekarang mungkin ada sedikit traffic itu untuk membuat Jakarta lebih baik lagi ke depan,” kata Direktur Bisnis Jakpro Adi Adnyana saat ditemui, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Adanya trek baru LRT ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan pergerakan ekonomi di wilayah DKI Jakarta.

Dengan banyaknya stasiun tambahan yang menyambung ke halte Transjakarta, angkot Jaklingko, dan stasiun KRL diharapkan juga mempercepat pergerakan ekonomi di ibu kota.