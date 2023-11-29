Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Optimistis Ekonomi RI Tembus 5,5% pada 2024, Ini Alasannya

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:26 WIB
BI Optimistis Ekonomi RI Tembus 5,5% pada 2024, Ini Alasannya
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimis ekonomi RI 5,5% pada 2024. (Foto: MPI)
JAKARTA - Ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh di kisaran 4,7-5,5% di 2024 meski dunia dilanda gejolak ketidakpastian.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,7-5,5% di 2024.

Dia meyakini ekonomi nasional berdaya tahan dari pandemi Covid-19 dan gejolak global, dengan berpegang pada satu kunci, yakni sinergi.

"Karena masalah berat dan kompleks tidak mungkin dapat dihadapi sendiri, perlu kerjasama dan koordinasi, bersatu kita kuat dan terus kita bangkit, sinergi dalam ilmu pengetahuan karena perlu inovasi dan terobosan respon kebijakan untuk hasil kinerja baik, sinergi dalam epngalaman karena gejolak global berulang bahkan lebih sering," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan BI 2023 di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dia menyebut, perlu pengalaman menghadapi krisis dan sinergi dalam doa dan keyakinan. Karena seberapa kuat niat dan ikhtiar, Perry menyebut hanya kekuasaan Tuhan yang menentukan.

