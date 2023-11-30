Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BCA: Serangan Virus di Mobile BCA Tidak Benar

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |06:04 WIB
BCA: Serangan Virus di Mobile BCA Tidak Benar
Penjelasan BCA soal serangan siber. (Foto: BCA)
JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA) membantah berita tentang mobile BCA yang diserang virus.

Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim, pun dengan tegas membantah berita terakhir tentang myBCA yang diserang virus.

"Berita tentang myBCA, aplikasi mobile banking BCA, diserang virus adalah tidak benar," tegas Vera dalam acara Public Expose Live 2023 BCA,

Rabu, 29 November 2023.

Dia menyebut BCA dalam menangani serangan siber telah menerapkan praktik terbaik, termasuk dalam hal backup data dan lainnya.

Menurut Vera tidak hanya mengandalkan satu tempat untuk backup data, tetapi mereka telah mengimplementasikan beberapa strategi yang berbeda.

