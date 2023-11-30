BCA: Serangan Virus di Mobile BCA Tidak Benar

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA) membantah berita tentang mobile BCA yang diserang virus.

Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim, pun dengan tegas membantah berita terakhir tentang myBCA yang diserang virus.

"Berita tentang myBCA, aplikasi mobile banking BCA, diserang virus adalah tidak benar," tegas Vera dalam acara Public Expose Live 2023 BCA,

Rabu, 29 November 2023.

Dia menyebut BCA dalam menangani serangan siber telah menerapkan praktik terbaik, termasuk dalam hal backup data dan lainnya.

Menurut Vera tidak hanya mengandalkan satu tempat untuk backup data, tetapi mereka telah mengimplementasikan beberapa strategi yang berbeda.