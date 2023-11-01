MNC Kapital Indonesia (BCAP) Raup Laba Bersih Rp96,3 Miliar di Kuartal III-2023, Naik 15,7%

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mempublikasikan hasil kinerja keuangannya yang berakhir pada 30 September 2023, dengan total pendapatan konsolidasi sebesar Rp2,194,1 triliun atau meningkat 5,6% year-on-year (yoy) dari kuartal III-2022.

Porsi terbesar berasal dari pendapatan bunga dan dividen yang menanjak 16,7% yoy dari Rp1,201,1 triliun menjadi Rp1,401,2 triliun pada kuartal III-2023.

Diikuti oleh pendapatan pasar modal sebesar Rp248,9 miliar, pendapatan digital yang berhasil melambung 22,8% yoy menjadi Rp246,3 miliar, pendapatan premi bersih Rp230,3 miliar, pembiayaan syariah Rp19,7 miliar dan pendapatan operasional lainnya Rp47,7 miliar.

BCAP membukukan kenaikan laba bersih sebesar 15,7% yoy dari Rp83,2 miliar pada kuartal II-2022 menjadi Rp96,3 miliar, dengan total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk menyentuh Rp76,3 miliar pada kuartal II-2023.

Secara triwulanan, total pendapatan BCAP tumbuh 11,4% dari Rp694,1 miliar pada kuartal II-2023 menjadi

Rp773,4 miliar pada kuartal III-2023, dan menghasilkan laba bersih senilai Rp33,4 miliar pada kuartal III-2023 atau melonjak 41,8% dari kuartal II-2023.

Dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, pendapatan konsolidasi Perseroan meningkat 11,8% dari Rp691,9 miliar pada kuartal II-2022, dengan perolehan laba bersih naik tajam hingga mencapai 63,5% dari Rp20,5 miliar pada kuartal II-2022.

Kontributor pendapatan BCAP yang tertinggi berasal dari MNC Bank sebesar 47,8% dari total pendapatan, dilanjutkan dengan MNC Life 9,2%, MNC Insurance 9,1%, MNC Finance 8,4%, MNC Sekuritas 7,4%, MNC Guna Usaha Indonesia 5,8%, FM Digital Solution 0,9%, MNC Teknologi Nusantara 0,8%, MNC Asset Management 0,5%, dan lain-lain 10,1%.

BCAP dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) berkolaborasi dalam rangka menyediakan fasilitas pembiayaan syariah serta layanan perbankan dan remitansi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Kerja sama ini akan membuka akses pembiayaan kepada PMI untuk memperoleh modal sebelum keberangkatan dan menyediakan dana untuk keluarga di kampung.

Bank Rakyat akan bertindak sebagai mitra layanan perbankan bagi PMI di Malaysia untuk melakukan transaksi pemotongan otomatis (autodebet) dari gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia langsung ke rekening MotionBank yang merupakan layanan perbankan digital milik MNC Kapital.

Selain memiliki beragam fitur untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari, MotionBank juga memiliki fitur pembukaan rekening Tabungan Pensiun Motion, di mana pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melakukan transaksi penarikan uang pensiun tanpa harus datang ke kantor fisik MNC Bank, cukup melalui mesin ATM dan jaringan Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di samping itu, MNC Bank bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan kepesertaan BPJAMSOSTEK melalui MotionBank.