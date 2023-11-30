2 Proyek Migas Ini Diusulkan Masuk ke PSN

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan dua proyek migas masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan kedua proyek tersebut di antaranya Geng North di Blok North Ganal dan Asap Kido Merah (AKM).

Bahkan dirinya mengaku usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"ASM sudah kita ajukan dan sudah ada dukungan dari Pak Menteri ESDM. Yang Geng North juga sudah ya kita ajukan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Diungkapkan Dwi, alasan diusulkan kedua proyek tersebut lantaran potensi dan perannya yang sangat besar di lokasi kedua proyek itu berada.

Dia pun mencontohkan, misalnya proyek AKM yang memiliki peran vital terhadap dalam mendukung pabrik pupuk di Fakfak dengan 110 juta MMscfd.

Adapun operator proyek ini ialah Genting Oil Kasuri Pte Ltd. Kapasitas produksi proyek ini mencapai 330 juta MMscfd dan diestimasi akan on stream pada kuartal IV 2025. Kem