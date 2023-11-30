Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2 Proyek Migas Ini Diusulkan Masuk ke PSN

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:17 WIB
2 Proyek Migas Ini Diusulkan Masuk ke PSN
SKK Migas usul 2 proyek ini masuk PSN. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan dua proyek migas masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan kedua proyek tersebut di antaranya Geng North di Blok North Ganal dan Asap Kido Merah (AKM).

 BACA JUGA:

Bahkan dirinya mengaku usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"ASM sudah kita ajukan dan sudah ada dukungan dari Pak Menteri ESDM. Yang Geng North juga sudah ya kita ajukan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

 BACA JUGA:

Diungkapkan Dwi, alasan diusulkan kedua proyek tersebut lantaran potensi dan perannya yang sangat besar di lokasi kedua proyek itu berada.

Dia pun mencontohkan, misalnya proyek AKM yang memiliki peran vital terhadap dalam mendukung pabrik pupuk di Fakfak dengan 110 juta MMscfd.

Adapun operator proyek ini ialah Genting Oil Kasuri Pte Ltd. Kapasitas produksi proyek ini mencapai 330 juta MMscfd dan diestimasi akan on stream pada kuartal IV 2025. Kem

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188734/vp_skk_migas-rbCd_large.jpg
SKK Migas Berduka Atas Meninggalnya VP Sekretaris SKK Migas Hudi D Suryodipuro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180307/skk_migas-fcod_large.jpg
SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144540/skk_migas-wBhH_large.jpg
Mengintip Besaran Gaji SKK Migas di Semua Posisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139296/skk_migas-Wr6z_large.jpg
KUFPEC Indonesia Kantongi Izin Kelola Lapangan Anambas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092792/jawab-tantangan-naikkan-produksi-migas-skk-migas-minta-kkks-manfaatkan-teknologi-cGDbUNZLGz.jpg
Jawab Tantangan Naikkan Produksi Migas, SKK Migas Minta KKKS Manfaatkan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091975/penurunan-produksi-jadi-tantangan-utama-di-industri-hulu-migas-xXV0FWSjOd.jpg
Penurunan Produksi Jadi Tantangan Utama di Industri Hulu Migas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement