JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku mulai Jumat 1 Desember 2023. Harga BBM Pertamax cs turun di seluruh Indonesia.
Penyesuaian harga BBM non subsidi ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian dikutip dari laman resmi Pertamina, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Sebagai contoh, harga BBM Pertamax di Jakarta turun Rp50 menjadi Rp13.350 per liter dari harga sebelumnya Rp13.400 per liter.
Harga Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp15.350 per liter, harga Dexlite turun menjadi Rp15.550 per liter.
Sementara harga Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter.
Berikut ini harga lengkap BBM Pertamina non subsidi berlaku 1 Desember 2023 yang berlaku di wilayah seluruh Indonesia:
DKI Jakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Pertamax Green 95: Rp14.900 per liter
Aceh
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per lite
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertalite: -
Pertamax: Rp12.550
Dexlite: Rp14.100
Pertamina Dex: -
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Prov Riau, Kep Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter
Dexlite: Rp16.250 per liter
Pertamina Dex: Rp16.900 per liter
Free Trade Zona (FTZ) Batam
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamax: Rp13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.500 per liter
Dexlite: Rp14.800 per liter
Pertamina Dex: Rp15.400 per liter
Jambi
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Bengkulu
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter
Dexlite: Rp16.250 per liter
Pertamina Dex: Rp16.900 per liter
Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Banten
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Bali
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Nusa Tenggara Barat
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Nusa Tenggara Timur
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter