Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Turun! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia per 1 Desember 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |22:58 WIB
Resmi Turun! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia per 1 Desember 2023
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku mulai Jumat 1 Desember 2023. Harga BBM Pertamax cs turun di seluruh Indonesia.

Penyesuaian harga BBM non subsidi ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian dikutip dari laman resmi Pertamina, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Sebagai contoh, harga BBM Pertamax di Jakarta turun Rp50 menjadi Rp13.350 per liter dari harga sebelumnya Rp13.400 per liter.

Harga Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp15.350 per liter, harga Dexlite turun menjadi Rp15.550 per liter.

Sementara harga Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter.

Berikut ini harga lengkap BBM Pertamina non subsidi berlaku 1 Desember 2023 yang berlaku di wilayah seluruh Indonesia:

DKI Jakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.350 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Pertamax Green 95: Rp14.900 per liter

Aceh

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per lite

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertalite: -

Pertamax: Rp12.550

Dexlite: Rp14.100

Pertamina Dex: -

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Prov Riau, Kep Riau

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.250 per liter

Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter

Dexlite: Rp16.250 per liter

Pertamina Dex: Rp16.900 per liter

Free Trade Zona (FTZ) Batam

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp13.050 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.500 per liter

Dexlite: Rp14.800 per liter

Pertamina Dex: Rp15.400 per liter

Jambi

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Bengkulu

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.250 per liter

Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter

Dexlite: Rp16.250 per liter

Pertamina Dex: Rp16.900 per liter

Bangka Belitung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Banten

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Bali

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Nusa Tenggara Barat

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Nusa Tenggara Timur

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188948//bbm_pertamina-oumE_large.jpg
Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188475//spbu-JGtW_large.jpg
Harga BBM Terbaru di Shell, Vivo dan BP Usai Stok Tersedia, Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188401//spbu-590z_large.jpg
Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188343//bbm_shell-vyA7_large.jpg
SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186972//bbm_pertamina-RGYu_large.jpg
Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186958//bbm_pertamina-J4rC_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement