HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |10:37 WIB
Daftar 10 Saham <i>Top Losers</i> Pekan Ini
Saham paling rugi selama sepekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan sebesar 0,72% pada periode 27 November sampai dengan 1 Desember 2023.

Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor industri 0,20%, non siklikal 0,72%, siklikal 1,02%, properti 0,08%, teknologi 2,98% dan transportasi 0,00%. Sementara yang menguat hanya sektor energi 1,94%, barang baku 0,43%, kesehatan 0,55%, keuangan 0,03% dan infrastruktur 6,02%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (2/12/2023), PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 51,48% di level Rp262 dari penutupan pekan lalu di Rp540.

Menyusul PURI, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) turun 51,48% di Rp262 dari Rp540.

2. PT Leyand International Tbk (LAPD) melemah 41,67% di Rp7 dari Rp12.

3. PT Metro Realty Tbk (MTSM) koreksi 37,61% di Rp272 dari Rp436.

