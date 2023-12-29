IHSG Ditutup Melemah ke 7.272 di Akhir Perdagangan 2023

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 31,09 poin atau 0,43% ke level 7.272,79 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (29/12/2023),.

Terdapat 263 saham menguat, 273 saham melemah dan 228 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,0 triliun dari 17,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,57% ke 941, indeks JII melemah 0,87% ke 537, indeks IDX30 melemah 0,19% ke 495 dan indeks MNC36 melemah 0,31% ke 364.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni industri 0,19%, non siklikal 0,03%, siklikal 0,5%, kesehatan 0,44%, teknologi 0,83%. Sedangkan yang melemah ada sektor energi 0,59%, barang baku 1,73%, keuangan 0,2%, properti 0,73%, infrastruktur 0,77%, transportasi 0,9%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) naik 34,00% ke Rp67, PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) naik 24,60% ke Rp314 dan saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) naik 19,05% ke Rp175.