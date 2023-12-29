Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Hijau

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada perdagangan Jumat (29/12/2023). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG akan melanjutkan penguatan menuju 7.356 karena membentuk candle marubozu pada hari Kamis (28/12/2023) dan berhasil ditutup di atas 7.255 yang sebelumnya menjadi resisten terdekat.

“Adanya penembusan ke atas 7.356 dapat memicu ekstensi menuju 7.421 bagi IHSG,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 7.239, 7.173 and 7.092. Sementara level resistennya di 7.356, 7.421 dan 7.500.