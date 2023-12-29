Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Hijau

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |08:22 WIB
Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Hijau
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada perdagangan Jumat (29/12/2023). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG akan melanjutkan penguatan menuju 7.356 karena membentuk candle marubozu pada hari Kamis (28/12/2023) dan berhasil ditutup di atas 7.255 yang sebelumnya menjadi resisten terdekat.

“Adanya penembusan ke atas 7.356 dapat memicu ekstensi menuju 7.421 bagi IHSG,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 7.239, 7.173 and 7.092. Sementara level resistennya di 7.356, 7.421 dan 7.500.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/278/2958500/ipo-awal-februari-intip-kinerja-keuangan-topindo-solusi-tosk-P4eXXpWVQ8.jpg
IPO Awal Februari, Intip Kinerja Keuangan Topindo Solusi (TOSK)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/278/2947499/ihsg-positif-sepanjang-2023-ini-buktinya-IK25MPALxk.JPG
IHSG Positif Sepanjang 2023, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/278/2947255/5-fakta-penutupan-perdagangan-2023-ihsg-menguat-6-62-N42hMffWRM.jpg
5 Fakta Penutupan Perdagangan 2023, IHSG Menguat 6,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946819/ihsg-ditutup-melemah-ke-7-272-di-akhir-perdagangan-2023-uF2ynzfdLF.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 7.272 di Akhir Perdagangan 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946761/ihsg-2024-bisa-tembus-level-7-900-QlYs0e78JN.jfif
IHSG 2024 Bisa Tembus Level 7.900?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946634/ihsg-sesi-i-melemah-0-36-ke-7-277-honhTxp8Kw.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,36% ke 7.277
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement