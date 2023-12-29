JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa waspadai posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sudah berada di akhir wave v dari wave (i) dari wave [iii], sehingga penguatan IHSG sudah relatif terbatas dan rawan berbalik terkoreksi.
"Adapun area koreksi terdekat dari IHSG diperkirakan akan menguji 7.150-7.210 sekaligus untuk membentuk awalan dari wave (ii) dari wave [iii]," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (29/12/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.173, 7.092 dan resistance 7.306, 7.346.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ADMR - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1.200-1.305
Target Price: 1.475, 1.575
Stoploss: below 1.120