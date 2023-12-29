Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Perdagangan Akhir 2023, IHSG Bergerak di Rentang 7.280-7.230

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |07:45 WIB
Perdagangan Akhir 2023, IHSG Bergerak di Rentang 7.280-7.230
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun 2023 akan berakhir hari ini. IHSG hari ini berpotensi menguat terbatas di rentang 7.280-7.230 pada hari terakhir perdagangan tahun 2023.

Secara teknikal indeks komposit telah memasuki area jenuh beli alias overbought dalam indikator Stochastic RSI. Adapun resistance berada di 7.350, dengan support di 7.250.

"Penguatan IHSG akan cenderung terbatas pada pivot area 7280-7320," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Jumat (29/12/2023).

Dari dalam negeri, perdagangan yang lebih singkat menyusul libur pergantian tahun serta minimnya sentimen memicu sikap hati-hati pelaku pasar.

Hal ini terlihat dari penurunan volume transaksi pada perdagangan di Rabu (27/12) dan Kamis (28/12).

