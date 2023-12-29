IHSG Akhir Perdagangan 2023 Berpotensi Cetak Rekor Tertinggi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir perdagangan 2023 berpotensi mencetak rekor tertingginya (ATH). Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.123 - 7.337.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, akhir pekan yang merupakan hari perdagangan terakhir di tahun 2023 pola gerak IHSG masih memperlihatkan pergerakan yang cukup stabil dengan peluang kenaikan yang masih terbuka.

"Kenaikan yang terjadi dalam pergerakan IHSG saat ini masih ditopang oleh stabilnya kondisi perekonomian Indonesia yang terlihat dari data perekonomian yang telah terlansir serta stabilnya nilai tukar Rupiah,” tulis William dalam risetnya, Jumat (29/12/2023).

Menurut William, sehingga jika terjadi koreksi wajar hal tersebut tentunya masih dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan harapan capital gain di tahun mendatang.

Sebelumnya, IHSG ditutup ditutup menguat 57.97 poin atau 0,80% ke level 7.303,88. Sepanjang perdagangan, indeks saham sempat menembus level tertinggi hariannya di 7.308.