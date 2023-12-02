Indonesia Kembali Jadi Anggota Dewan IMO Kategori C

JAKARTA - Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) kategori C periode 2024-2025. Keputusan ini ditetapkan melalui sidang Majelis IMO di London, Inggris.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hasil tersebut menunjukkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim internasional.

"Ini akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman," ucap Menhub dilansir dari Antara, Sabtu (2/12/2023).

Atas capaian tersebut, Menhub menyampaikan apresiasi kepada delegasi Indonesia yang terlibat atas upaya dan pendekatan diplomatis yang telah dilakukan untuk menyukseskan pencalonan Indonesia menjadi anggota dewan IMO.

"Mari kita manfaatkan momentum ini untuk melanjutkan pembangunan di sektor maritim agar memberikan manfaat bagi masyarakat banyak," ujar Menhub.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi melaporkan bahwa sebanyak 135 negara atau 80 persen dari total 175 negara, memberikan suaranya untuk Indonesia dalam pemilihan anggota Dewan IMO kategori C melalui sistem voting (pemungutan suara).