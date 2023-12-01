KCIC Diminta Bangun Stasiun di Kopo, Kemenhub: Kalau Berhenti Jarak Pendek Bukan Kereta Cepat

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan tanggapannya soal usulan penambahan stasiun Kereta Cepat Whoosh di wilayah Kopo, Bandung, Jawa Barat.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal mengatakan rencana tersebut saat ini masih dalam tahap kajian.

"Kita studikan ya, kita masih kita kaji. Ini kan kereta cepat, kalau kereta cepat berhenti jarak pendek kan jadi tidak cepat," kata Risal saat ditemui di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Risal menjelaskan, kajian tersebut salah satunya mempertimbangkan apakah nantinya ada stasiun yang akan ditutup atau hanya ditambahkan saja.

"Itu kita kaji. Tapi kalau itu sifatnya memberikan service pada masyarakat, pasti kita dukung, cuma masih kita kaji," ucapnya.