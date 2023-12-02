Wamenkominfo Tantang Anak Muda Bangun IKN

JAKARTA - Wamenkominfo Nezar Patria menantang anak muda membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, IKN akan menjadi kota masa depan yang modern dengan infrastruktur tekonologi canggih serta adaptif terhadap lingkungan hidup.

“Pembangunan IKN akan membutuhkan waktu yang lama dan perlu upaya yang konsisten untuk dapat mewujudkan IKN seperti yang dicita-citakan,” ungkap Nezar dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (2/12/2023).

Menurut dia, perpindahan ibukota ke IKN tidak hanya sekadar mencari lokasi ibukota lain untuk menggantikan DKI Jakarta yang sudah makin padat. Lebih dari itu pembangunan IKN menjadi bagian dari upaya membangun masa depan Indonesia menjadi lebih baik.

"Selain dengan pertimbangan bahwa Jakarta, ibukota kita sekarang yang sudah begitu padat dengan kemacetan yang luar biasa, ada alasan lain yang jauh lebih futuristik ke depan tentang masa depan Indonesia itu sendiri ke depan," jelasnya.

Nezar juga menjelaskan gagasan untuk memindahkan ibukota ini bukan hal yang baru, namun sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno.

"Ibu Kota Nusantara ini adalah mimpi besar, bukan hanya para penggagasnya atau para pemikirnya, tapi ini adalah mimpi besar besar kita semua, Bangsa Indonesia," tandasnya.