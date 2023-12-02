Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Tips Cara Mengelola Uang Gajian dengan Bijak

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |21:01 WIB
5 Tips Cara Mengelola Uang Gajian dengan Bijak
Tips mengelola gaji bulanan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kemampuan mengelola uang gajian yang terukur wajib dilakukan semua orang. Pasalnya, dengan kemampuan tersebut, arus keuangan seseorang akan cenderung lebih stabil dan tertata dengan baik.

Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki banyak pengeluaran atau kebutuhan yang harus dibayarkan. Namun sayangnya, tidak semua orang memiliki kemauan untuk mengetahui dan mempelajari hal tersebut.

Bahkan sebuah survei di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 60% masyarakat mereka merasa cemas saat memikirkan keuangan pribadinya dan 40% sisanya merasa stres membahas topik tersebut. Hal ini dapat terjadi karena sering kali budgetin yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai harapan.

Dilansir dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan RI @kemnaker pada, Sabtu (2/12/2023) berikut 5 tips cara mengelola uang gajian dengan baik untuk memastikan keberlangsungan kebutuhan pribadi dan keluarga.

1. Membuat Anggaran

Mulailah dengan menyusun anggaran yang mencakup semua pengeluaran mulai dari pengeluaran harian, pengeluaran mingguan, hingga pengeluaran bulanan.

2. Prioritaskan Pengeluaran

Indentifikasi dan prioritaskan pengeluaran yang memang penting, lalu alokasikan dana untuk kebutuhan pokok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
