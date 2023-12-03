5 Fakta Luhut Hadiri Pelantikan Maruli Simanjuntak Jadi KSAD

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara pada Rabu 29 November 2023.

Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Berdasarkan catatan Okezone, Luhut terlihat sehat dan bahagia saat menghadiri pelantikan. Beberapa kali dia bersalaman dengan sejumlah menteri dan melempar senyum.

Okezone telah merangkum lima fakta Luhut terlihat di pelantikan menantunya yang jadi KSAD, Minggu (3/12/2023):

1. Kehadiran Luhut Khusus untuk Maruli

Maruli Simanjuntak menjelaskan, bahwa kedatangan Luhut ke Jakarta hanya untuk melihat dirinya dilantik sebagai KSAD.

“Jadi saya mendapat informasi kemarin sore, saya WA beliau saya sudah ditunjuk persiapan hari ini, ya beliau antusias untuk mau hadir,” kata Maruli.

Lanjut Maruli, nantinya, Luhut akan kembali menjalani perawatan di Singapura usai menghadiri acara di keluarga pada malam hari.

2. Luhut Memeluk Menantunya

Usai pelantikan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menghampiri Maruli Simanjuntak yang merupakan menantunya.

Luhut langsung memeluk Maruli dan memberikan ucapan selamat. Terlihat senyum bangga terpancar melihat Maruli telah dilantik menjadi KSAD.