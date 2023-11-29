Luhut Ungkap Masih Ingin Lakukan Ini Buat Indonesia Usai Pensiun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kalau dia dan istrinya, Devi Pandjaitan Br Simatupang mempunyai cita-cita yang masih harus dicapai usai pensiun menjabat sebagai pejabat publik.

Sehingga dia berharap di usia pernikahan ke-52 ini, dapat diberikan kesehatan untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama yakni memajukan pendidikan di Indonesia.

Dalam hal ini yakni lewat pendirian Research Center di Toba yang telah dibangunnya.

Luhut mengatakan bahwa Research Center tersebut nantinya akan diisi oleh berbagai anak-anak di Indonesia yang memiliki talenta untuk dapat mengembangkan diri.

"Tempat bagi anak-anak bertalenta dari seluruh Indonesia bisa belajar dan berinovasi mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mereka minati," katanya dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (29/11/2023).

Luhut mengatakan bahwa meskipun cita-cita tersebut cukup sederhana, namun ini akan menjadi bukti bahwa dia dan istrinya sangat ingin mutu pendidikan di Indonesia lebih maju.