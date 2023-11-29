Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ungkap Masih Ingin Lakukan Ini Buat Indonesia Usai Pensiun

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:58 WIB
Luhut Ungkap Masih Ingin Lakukan Ini Buat Indonesia Usai Pensiun
Cita-cita Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan usai pensiun. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kalau dia dan istrinya, Devi Pandjaitan Br Simatupang mempunyai cita-cita yang masih harus dicapai usai pensiun menjabat sebagai pejabat publik.

Sehingga dia berharap di usia pernikahan ke-52 ini, dapat diberikan kesehatan untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama yakni memajukan pendidikan di Indonesia.

 BACA JUGA:

Dalam hal ini yakni lewat pendirian Research Center di Toba yang telah dibangunnya.

Luhut mengatakan bahwa Research Center tersebut nantinya akan diisi oleh berbagai anak-anak di Indonesia yang memiliki talenta untuk dapat mengembangkan diri.

"Tempat bagi anak-anak bertalenta dari seluruh Indonesia bisa belajar dan berinovasi mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mereka minati," katanya dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (29/11/2023).

 BACA JUGA:

Luhut mengatakan bahwa meskipun cita-cita tersebut cukup sederhana, namun ini akan menjadi bukti bahwa dia dan istrinya sangat ingin mutu pendidikan di Indonesia lebih maju.

Halaman:
1 2
