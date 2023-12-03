Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Lama BPJS Aktif Kembali Setelah Bayar Tunggakan?

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:02 WIB
Berapa Lama BPJS Aktif Kembali Setelah Bayar Tunggakan?
Berapa lama BPJS aktif kembali setelah bayar tunggakan? (Foto: BPJS Kesehatan)
A
A
A

JAKARTA - Berapa lama BPJS aktif kembali setelah bayar tunggakan? Peserta BPJS perlu memahami bahwa yang mengalami tunggakan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya.

Aturan yang berlaku menyatakan bahwa kartu BPJS akan aktif kembali jika peserta tersebut sudah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan. Serta telah melunasi iuran bulan berjalan.

 BACA JUGA:

Proses pengaktifan kembali ini memiliki beberapa langkah yang harus diikuti peserta. Pertama, peserta perlu melunasi seluruh tunggakan iuran yang tertunda.

Misalnya, jika seorang peserta memiliki tunggakan selama 12 bulan, maka dia harus membayar iuran 12 bulan tersebut agar dapat melanjutkan ke langkah berikutnya.

 BACA JUGA:

Langkah selanjutnya adalah membayar iuran bulan berjalan. Ini adalah iuran yang harus dibayar setiap bulan untuk memastikan keanggotaan BPJS tetap aktif. Dengan membayar iuran bulan berjalan, peserta tidak hanya melunasi tunggakan masa lalu tetapi juga menjaga keanggotaannya agar tetap terus berjalan secara lancar.

Halaman:
1 2
