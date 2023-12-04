Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK: 7 Perusahaan Asuransi dalam Pengawasan Khusus

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |15:07 WIB
OJK: 7 Perusahaan Asuransi dalam Pengawasan Khusus
7 Perusahaan Asuransi dalam Pengawasan Khusus (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan ada 7 perusahaan asuransi masih berada dalam pengawasan khusus per awal Desember 2023.

“Jadi outstanding per hari ini, perusahaan asuransi yang dalam pengawasan khusus itu tinggal 7 perusahaan, karena yang 3 sudah dicabut izin usahanya,” kata Ogi dalam konferensi pers Hasil Rapat DK OJK November 2023 dikutip Antara, Senin (4/12/2023).

Sebanyak 3 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2023 yaitu Kresna Life, asuransi jiwa Indosurya Sukses, dan terakhir PT Asuransi Purna Artanugraha (Aspan).

Jumlah perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan khusus mengalami penurunan dari 12 perusahaan asuransi per akhir Desember 2021.

Sepanjang 2022, OJK mencabut izin usaha 1 perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan khusus, mengembalikan 1 perusahaan asuransi ke pengawasan normal, dan menambah 2 perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan khusus.

