Sri Mulyani Sebut Kerja Sama Proyek Transisi Energi Jadi Tonggak Sejarah RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Kerja Sama Proyek Transisi Energi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dari berbagai program dan proyek dalam lingkup Energy Transition Mechanism (ETM) Framework menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia.

“Ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia untuk mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau,” kata Sri Mulyani dikutip Antara, Senin (4/12/2023).

Sejumlah MoU yang ditandatangani yaitu Framework Agreement: Accelerating the Managed Phase Out CFPP Cirebon-1 (1x660 MW), Project Development Facility untuk Pumped Storage di Sumatera (2x250 MW) dan Grindulu (4x250 MW), pengembangan Systems Control Centers di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, serta berbagai potensi kolaborasi untuk mendukung inisiasi transisi energi di Indonesia.

Berbagai program dan proyek tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya PT PLN, PT SMI, INA, Asian Development Bank (ADB), KfW, Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), GPST, dan NREL.

Menkeu menambahkan upaya mewujudkan transisi energi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan berbicara pada tataran konseptual atau kebijakan, sehingga perlu adanya dorongan untuk merealisasikannya secara bertahap.