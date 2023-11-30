Racikan Sri Mulyani demi Capai Mimpi Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan racikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini mengingat kondisi dunia saat ini sedang penuh guncangan dan gejolak, dan hal ini masih akan terus berlanjut.

Sri Mulyani mengungkapkan hal tersebut dia sampaikan pada acara Indonesia - European Union Investment Summit 2023. Namun, di tengah segala guncangan tersebut Indonesia terus tumbuh kuat dan resilien.

"Kita terus berprogres untuk mencapai seluruh target pembangunan. Selain itu, kita juga memiliki tujuan untuk terus menjadi bagian dari komunitas global —salah satunya untuk terus menyuarakan perdamaian dan ketertiban dunia," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi juga sempat menyatakan, Indonesia sedang bertumbuh pesat bahkan melebihi China dan negara maju lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian yang terus tumbuh sekitar 5% dalam 8 kuartal terakhir.

"Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menangkap momentum emas ini? Supaya kita terus tumbuh dan melaju menuju Indonesia Emas 2045. Saya jawab, everything should start with a dream. Jika kamu bisa memvisualisasikan mimpi-mimpi tersebut, kamu akan bisa menemukan jalan mencapainya," jelas Sri.

Berikutnya adalah perihal menemukan bahan-bahan yang tepat. Ibarat jika kita ingin membuat masakan yang nikmat, kita juga harus memiliki resep dan bahan yang sesuai juga.