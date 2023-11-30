Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Racikan Sri Mulyani demi Capai Mimpi Indonesia Emas 2045

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:14 WIB
Racikan Sri Mulyani demi Capai Mimpi Indonesia Emas 2045
Sri Mulyani siapkan racikan menuju Indonesia Emas (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan racikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini mengingat kondisi dunia saat ini sedang penuh guncangan dan gejolak, dan hal ini masih akan terus berlanjut.

Sri Mulyani mengungkapkan hal tersebut dia sampaikan pada acara Indonesia - European Union Investment Summit 2023. Namun, di tengah segala guncangan tersebut Indonesia terus tumbuh kuat dan resilien.

"Kita terus berprogres untuk mencapai seluruh target pembangunan. Selain itu, kita juga memiliki tujuan untuk terus menjadi bagian dari komunitas global —salah satunya untuk terus menyuarakan perdamaian dan ketertiban dunia," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi juga sempat menyatakan, Indonesia sedang bertumbuh pesat bahkan melebihi China dan negara maju lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian yang terus tumbuh sekitar 5% dalam 8 kuartal terakhir.

"Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menangkap momentum emas ini? Supaya kita terus tumbuh dan melaju menuju Indonesia Emas 2045. Saya jawab, everything should start with a dream. Jika kamu bisa memvisualisasikan mimpi-mimpi tersebut, kamu akan bisa menemukan jalan mencapainya," jelas Sri.

Berikutnya adalah perihal menemukan bahan-bahan yang tepat. Ibarat jika kita ingin membuat masakan yang nikmat, kita juga harus memiliki resep dan bahan yang sesuai juga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement