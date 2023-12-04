Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sampai Kapan Pinjol Legal Menagih Utang?

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:02 WIB
Sampai Kapan Pinjol Legal Menagih Utang?
Pinjaman online legal menagih utang. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Sampai kapan pinjol legal menagih utang menarik untuk diketahui. Pasalnya Debt Collector (DC) pada pinjol tidak hanya menagih dengan dating kerumah serta sampai meneror media sosial dan menghubungi orang-orang terdekat peminjam.

Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur soal penagihan debt collector lapangan. Di mana debt collector tak boleh berlaku kasar terhadap debitur.

Menyebarkan data dilarang dilakukan oleh debt collector. Bahkan saat melakukan penagihan, debt collector harus membawa surat resmi.

Namun sampai kapan pinjol legal menagih utang?

Dari catatan Okezone, Senin (4/12/2023) berikut penjelasannya:

Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerangkan DC pinjol berhenti menagih pinjaman gagal bayar setelah 90 hari jatuh tempo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement