HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Rice Cooker Gratis Dibagikan? ESDM: Sabar Ya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:59 WIB
Kapan Rice Cooker Gratis Dibagikan? ESDM: Sabar Ya
ESDM Bagikan Rice Cooker Gratis (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyebut kabar terbaru soal pembagian rice cooker gratis kepada 500 ribu penerima yang seyogyanya dibagikan pada November 2023.

Dia menuturkan, untuk saat ini rencana itu masih memerlukan validasi dan verifikasi untuk calon penerima. Untuk diketahui, penerima rice cooker gratis merupakan pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 volt ampere (VA) sampai 1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala dan tidak memiliki AML sebelumnya.

"Ya perlu validasi dan verifikasi calon penerima," jelas Jisman kepada MNC Portal Indonesia, Senin (4/12/2023).

Namun ketika ditanya perihal sudah berapa calon penerima yang datanya terkumpul, Jisman tidak menjawab secara rinci. Ia mengaku hanya akan menginformasikan lebih lanjut apabila pengiriman alat memasak berbsis listrik (AML) atau rice cooker akan dimulai.

"Sabar ya, kalau sudah pengiriman, saya siapkan konpersnya. Sabar ya, saatnya kita konpers, tertulis. Nggak lama lagi, pengiriman pertama," tuturnya.

Halaman:
1 2
