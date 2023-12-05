Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Keren! Aice Sukses Raih Indonesia's No.1 Ice Cream Brand dari Euromonitor

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:38 WIB
Keren! Aice Sukses Raih Indonesia's No.1 Ice Cream Brand dari Euromonitor
Aice berhasil meraih Indonesia's No. 1 Ice Cream Brand (Foto: doc. Aice)
A
A
A

JAKARTA -  SIAPA yang tak kenal Aice? Es krim terkenal Indonesia ini resmi meraih predikat Indonesia’s No.1 Ice Cream Brand dari hasil riset Euromonitor. Keberhasilan ini membangun kepercayaan masyarakat atas dedikasi Aice Group selaku perusahaan yang menjadi produsen ice cream dalam menyediakan produk es krim berkualitas dengan harga terjangkau dan memprioritaskan aspek kesehatan, higienis serta inovasi dalam bentuk dan rasa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Aice berhasil meraih berbagai kesuksesan dan peningkatan dalam usahanya, yang kemudian menjadikan pencapaian ini sebagai penanda capaian signifikan Aice Group dalam industri es krim Indonesia.

Hasil survei terbaru dari Euromonitor International 2023 menunjukkan bahwa Aice Group selama ini mencatat pertumbuhan penjualan yang kuat, dan menjadikannya merek es krim terpopuler di Indonesia.

Euromonitor International merupakan penyedia intelejensi bisnis global dan analisis pasar strategis. Lembaga yang berbasis di Londoin ini dieknal berpengalaman lebih dari 40 tahun dalam penerbitan laporan pasar internasional, buku referensi bisnis, dan database mengenai konsumen secara online.

Data yang dibagikan oleh Euromonitor, menunjukkan tren positif pada penjualan es krim di Indonesia yang terus meningkat sejak 2018. Bahkan berdasarkan dataindonesia.id, tahun lalu penjualan es krim mampu mencapai sekitar Rp15,86 triliun.

Angka tersebut menggambarkan tren positif nilai penjualan es krim nasional selama lima tahun terakhir. Sebagai produsen bervolume terbesarnya, Aice menjadi tulang punggung kemajuan industri es krim di Indonesia tersebut.

Juru Bicara dan Senior Brand Manager Aice Group Sylvana Zhong mengatakan, upaya ekspansi usaha melalui penguatan kualitas produk dan penambahan jaringan pemasaran ritelnya sudah cukup berhasil di tahun kesembilannya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/391/3190442//bernadya-yxZU_large.JPG
Panggung Soundrenaline Sana Sini di Jakarta Hadirkan Festival Musik dan Seni di Berbagai Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190439//huawei_hadirkan_service_giving_season_2025-2vBl_large.jpg
Apresiasi Kebersamaan dengan Pelanggan, HUAWEI Hadirkan Service Giving Season 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement