Keren! Aice Sukses Raih Indonesia's No.1 Ice Cream Brand dari Euromonitor

JAKARTA - SIAPA yang tak kenal Aice? Es krim terkenal Indonesia ini resmi meraih predikat Indonesia’s No.1 Ice Cream Brand dari hasil riset Euromonitor. Keberhasilan ini membangun kepercayaan masyarakat atas dedikasi Aice Group selaku perusahaan yang menjadi produsen ice cream dalam menyediakan produk es krim berkualitas dengan harga terjangkau dan memprioritaskan aspek kesehatan, higienis serta inovasi dalam bentuk dan rasa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Aice berhasil meraih berbagai kesuksesan dan peningkatan dalam usahanya, yang kemudian menjadikan pencapaian ini sebagai penanda capaian signifikan Aice Group dalam industri es krim Indonesia.

Hasil survei terbaru dari Euromonitor International 2023 menunjukkan bahwa Aice Group selama ini mencatat pertumbuhan penjualan yang kuat, dan menjadikannya merek es krim terpopuler di Indonesia.

Euromonitor International merupakan penyedia intelejensi bisnis global dan analisis pasar strategis. Lembaga yang berbasis di Londoin ini dieknal berpengalaman lebih dari 40 tahun dalam penerbitan laporan pasar internasional, buku referensi bisnis, dan database mengenai konsumen secara online.

Data yang dibagikan oleh Euromonitor, menunjukkan tren positif pada penjualan es krim di Indonesia yang terus meningkat sejak 2018. Bahkan berdasarkan dataindonesia.id, tahun lalu penjualan es krim mampu mencapai sekitar Rp15,86 triliun.

Angka tersebut menggambarkan tren positif nilai penjualan es krim nasional selama lima tahun terakhir. Sebagai produsen bervolume terbesarnya, Aice menjadi tulang punggung kemajuan industri es krim di Indonesia tersebut.

Juru Bicara dan Senior Brand Manager Aice Group Sylvana Zhong mengatakan, upaya ekspansi usaha melalui penguatan kualitas produk dan penambahan jaringan pemasaran ritelnya sudah cukup berhasil di tahun kesembilannya.