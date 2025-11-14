Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis

JAKARTA - Setiap orang punya kebiasaan kecil tiap kali belanja. Ada yang suka ngebandingin harga, ada yang rajin ngumpulin voucher, ada juga yang langsung checkout asal praktis. Namun, pernah kepikiran nggak, kalau semua kebiasaan itu bisa dibuat lebih efisien dan praktis tanpa harus ganti cara belanja?

Nah, saatnya upgrade gaya belanja dengan berlangganan ShopeeVIP. Bukan hanya mendapatkan penawaran tambahan, ShopeeVIP adalah program berlangganan dari Shopee yang dibuat untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih praktis dan menyenangkan bagi pengguna.

Melalui program ini, pengguna bisa menikmati berbagai keuntungan setiap hari yang hanya bisa diakses oleh member.

Apalagi ShopeeVIP juga menyediakan pilihan paket langganan yang fleksibel sesuai kebutuhan dan frekuensi belanja pengguna. Dengan pilihan biaya paket berlangganan yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari:

Paket 6 bulan seharga Rp29.900, yang setara dengan sekitar Rp5.000 per bulan, menjadikannya opsi dengan nilai terbaik untuk penggunaan jangka panjang. Spesialnya, untuk paket 6 bulan ini ada bonus ekstra untuk pengguna baru: nikmati diskon 99% hingga Rp30.000. Lumayan banget, kan?

Tapi tak perlu khawatir, bagi pengguna yang menginginkan durasi lebih pendek, tersedia paket 3 bulan seharga Rp28.900 atau setara dengan sekitar Rp9.000 per bulan.

Opsi paket 1 bulan seharga Rp14.900 yang memungkinkan pengguna mencoba layanan ini dalam periode yang lebih singkat.

Setelah memilih paket dan sudah menjadi bagian dari member ShopeeVIP, yuk bahas satu per satu, apakah privilege dan benefitnya sesuai ekspektasi? Simak pembahasan di bawah ini biar kamu kebayang bagaimana rasanya hidup 6 bulan penuh dengan semua keuntungan!

1. Save the Date: Tanggal 15 Selalu Jadi ShopeeVIP Day!