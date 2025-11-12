Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Web Series Inspiratif yang Sukses Curi Perhatian Publik!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |06:30 WIB
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Web Series Inspiratif yang Sukses Curi Perhatian Publik!
Daniel Mananta dalam episode final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, reality show UMKM perdana yang hadir dalam format web series di YouTube Shopee Indonesia, menutup enam episodenya dengan respons yang positif dari publik.

Sejak penayangan perdananya, program ini langsung menarik perhatian publik berkat perpaduan kisah inspiratif, drama kompetisi bisnis, dan pesan pemberdayaan yang kuat.

Hingga akhir penayangan, program ini berhasil mencatat lebih dari 85 juta views serta lebih dari 25 ribu likes dan komentar di YouTube Shopee Indonesia. Hasil ini menjadikan Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas sebagai salah satu web series lokal yang menarik perhatian dan diterima di hati masyarakat.

Antusiasme penonton terus meningkat di setiap episodenya. Bahkan episode final mencatat lebih dari 18 juta views, menandakan minat besar masyarakat yang bertahan hingga akhir tayangan. Tidak hanya populer, interaksi penonton di tiap episode juga luar biasa tinggi, dengan ribuan komentar dan likes yang membanjiri kolom YouTube. 

Banyak penonton mengaku terinspirasi oleh semangat dan keteguhan para pengusaha UMKM yang menghadirkan kisah perjuangan nyata penuh emosi dan motivasi, terlihat dari kolom komentar YouTube Shopee Indonesia yang dipenuhi ungkapan dukungan dan apresiasi dari netizen.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182972//pertemuan_djki_dan_apki_bahas_potensi_indikasi_geografis_kelapa-aTFl_large.jpeg
Pertemuan DJKI dan APKI Bahas Potensi Indikasi Geografis Kelapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182967//djki_dan_komdigi_perkuat_pengawasan_ki_di_ruang_digital-euEN_large.jpg
Kolaborasi DJKI dan Komdigi Perkuat Pengawasan KI di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182966//hak_cipta_karya_arsitektur-o3Fg_large.jpg
DJKI: Bikin Konten Harus Perhatikan Hak Cipta Arsitektur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/11/3182833//bening_clinic_superbrands-wdpV_large.jpg
Selamat! Bening’s Clinic Raih Dua Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182829//outlet_daihatsu-pKFI_large.jpg
3 Alasan yang Bikin Pelanggan Betah di Outlet Daihatsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182821//rupiah-mgHU_large.jpg
Penjaminan KUR Askrindo Rp99,5 Triliun hingga September 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement