Ada Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Keuntungannya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmikan sertifikat tanah berbasis elektronik. Di mana ini memberikan warga akses tidak hanya pada bentuk fisik dokumen, tetapi juga dalam format digital.

"Dengan bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya serahkan dan resmikan sertifikat tanah elektronik," ungkap Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.

Jokowi memberikan apresiasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah berhasil mengubah layanan pertanahan menjadi lebih digital melalui penerbitan sertifikat tanah elektronik.

Selanjutnya, Jokowi meminta Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait sertifikat tanah elektronik.

Tujuannya agar masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat layanan digital yang telah disediakan Pemerintah.