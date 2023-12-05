Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bisa Laku Rp100 Juta, Ini Spesifikasi Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |13:54 WIB
Bisa Laku Rp100 Juta, Ini Spesifikasi Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit
Uang Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit Dicabut BI. (Foto: Okezone.com/BI)
A
A
A

JAKARTA – Harga uang koin gambar kelapa sawit kini fantastis, bahkan ada jual hingga ratusan juta di toko online. Uang logam pecahan Rp1.000 kini tak lagi berlaku alias tidak bisa lagi menjadi alat pembayaran di Indonesia.

Pasalnya, Bank Indonesia (BI) telah mencabut dan menarik uang Rupiah logam pecahan Rp1.000 gambar kelapa sawit (tahun emisi 1993). Pencabutan dan penarikan uang logam tersebut berlaku 1 Desember 2023.

Mengutip dari Bank Indonesia, Selasa (5/12/2023), uang Rupiah logam pecahan Rp1.000 yang beredar di tahun 1993 ini memiliki spesifikasi dan ciri yang berbeda. Ciri yang menonjol pada uang ini adalah gambar kelapa sawit dan dua warna yang berbeda pada satu koin.

Berikut spesifikasi uang logam Rp1.000 tahun emisi 1993.

Gambar depan:

- Tulisan Bank Indonesia

- Gambar Garuda Pancasila

- Tahun pencetakan 1993, 1994 dan seterusnya

Gambar Belakang:

- Tulisan kelapa sawit

- Tulisan Rp1.000

- Gambar pohon kelapa sawit

Bagian sisi: Bergerigi terputus-putus

