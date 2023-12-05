Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Tetapkan Sanksi ke 110 Pelaku Pasar Modal, Ini Daftarnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:08 WIB
OJK Tetapkan Sanksi ke 110 Pelaku Pasar Modal, Ini Daftarnya
OJK sanksi pelaku pasar modal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada 110 pihak hingga November 2023.

Adapun, sanksi tersebut berupa denda administratif sebesar Rp65,78 miliar, 9 pencabutan izin, 1 pembekuan izin, 49 perintah tertulis, dan 23 peringatan tertulis.

“Serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp15,74 miliar kepada 350 pelaku jasa keuangan di pasar modal dan lima peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi dikutip, Selasa (5/12/2023).

Sementara pada November 2023, lanjut Inarno, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada satu bank kustodian dan lima pihak, serta menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek kepada satu perusahaan efek yaitu PT Corpus Sekuritas Indonesia.

Lebih lanjut, OJK telah menyiapkan sejumlah kebijakan yaitu, finalisasi penyusunan ketentuan Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional (SAKI) di pasar modal.

Halaman:
1 2
