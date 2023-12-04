Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos OJK Bicara Kondisi Geopolitik yang Memanas, Sektor Jasa Keuangan Bagaimana?

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:32 WIB
Bos OJK Bicara Kondisi Geopolitik yang Memanas, Sektor Jasa Keuangan Bagaimana?
OJK buka suara soal dampak krisis geopolitik. (Foto: OJK)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk terus memantau potensi risiko di tengah masih tingginya tensi geopolitik global.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa tensi geopolitik global melanjutkan peningkatan, seiring berlanjutnya konflik di Timur Tengah dan kemenangan sayap kanan di beberapa negara.

 BACA JUGA:

Namun demikian, dampaknya terhadap harga minyak dan energi masih terbatas mengingat masih berlanjutnya tren pelemahan permintaan.

Selain itu, lanjut Mahendra, tekanan kenaikan harga komoditas pangan diharapkan mereda seiring pelemahan El Nino yang terjadi saat ini.

 BACA JUGA:

Hal tersebut mendorong penguatan pasar keuangan global dan juga penurunan volatilitas baik di pasar saham, surat utang, maupun nilai tukar.

Halaman:
1 2
