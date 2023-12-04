Bos OJK Bicara Kondisi Geopolitik yang Memanas, Sektor Jasa Keuangan Bagaimana?

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk terus memantau potensi risiko di tengah masih tingginya tensi geopolitik global.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa tensi geopolitik global melanjutkan peningkatan, seiring berlanjutnya konflik di Timur Tengah dan kemenangan sayap kanan di beberapa negara.

Namun demikian, dampaknya terhadap harga minyak dan energi masih terbatas mengingat masih berlanjutnya tren pelemahan permintaan.

Selain itu, lanjut Mahendra, tekanan kenaikan harga komoditas pangan diharapkan mereda seiring pelemahan El Nino yang terjadi saat ini.

Hal tersebut mendorong penguatan pasar keuangan global dan juga penurunan volatilitas baik di pasar saham, surat utang, maupun nilai tukar.