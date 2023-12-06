Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ibaratkan Pertemuan COP28 seperti Lagu Sweet Disposition, Sri Mulyani: Sejarah Dunia Bersatu

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:53 WIB
Ibaratkan Pertemuan COP28 seperti Lagu Sweet Disposition, Sri Mulyani: Sejarah Dunia Bersatu
Sri Mulyani Ibaratkan Pertemuan COP28. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan pertemuan COP28 seperti lirik lagu Sweet Disposition dari band The Temper Trap.

"𝘈 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘢 𝘭𝘰𝘷𝘦, 𝘢 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮, 𝘢𝘭𝘰𝘶𝘥. 𝘈 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘢 𝘭𝘰𝘷𝘦, 𝘢 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘢 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘞𝘰𝘯’𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘱 𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳," demikian dikutip Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Dubai, Selasa malam (5/12/2023).

"Seperti lirik Sweet Disposition yang dirapalkan oleh Dougy Mandagi dari @thetempertrap ini, COP28 menjadi saksi. Bagaimana ratusan negara, puluhan ribu delegasi, semuanya bercampur baur dalam satu moment," ucap Sri.

Menurut Sri Mulyani, semua hadir atas cintanya terhadap bumi dan generasi penerus. Semua hadir atas harapan dan kekhawatiran yang sama. Semua hadir, menyuarakan aspirasinya dengan begitu lantang.

Perwakilan pemerintah, pelaku bisnis, generasi muda, ilmuwan, jurnalis, dan macam-macam latar belakang lain, seluruhnya hadir dalam ratusan event yang digelar selama beberapa hari ini. Ide, kesepakatan, inisiatif, dan beragam niat baik lahir di COP28 Dubai ini.

