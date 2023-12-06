Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Jurus Erick Thohir Kembangkan Bisnis Pariwisata

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:07 WIB
3 Jurus Erick Thohir Kembangkan Bisnis Pariwisata
Jurus Erick Thohir majukan pariwisata Indonesia (Foto: MPI)
JAKARTA - Menko Marves Ad Interim Erick Thohir membeberkan tiga jurus mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata di Tanah Air.

Ketiga fokus itu di antaranya pendirian Indonesia Tourism Fund, pembangunan konektivitas di sejumlah tempat wisata, terutama di lima Destinasi Pariwisata Nasional Super Prioritas, lalu memaksimalkan potensi wisata religi.

Menurutnya, tiga aspek tersebut mendorong terciptanya lapangan kerja di daerah-daerah destinasi pariwisata, sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.

“Kami mendorong Tourism Fund, membangun konektivitas tempat wisata, dan memaksimalkan potensi wisata religi. Terobosan ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja di daerah-daerah destinasi pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian daerah,” ungkap Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (6/12/2023).

Erick sendiri baru saja melaksanakan Rakornas perihal pengembangan lima Destinasi Pariwisata Nasional Super Prioritas di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.

Dalam kesempatan itu, dia kembali menegaskan bahwa terobosan yang bisa dilakukan untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi Indonesia.

“Pariwisata harus menjadi bagian penting bagi pertumbuhan makro ekonomi,” paparnya.

