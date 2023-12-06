Daftar 5 Pinjaman Online yang Alami Kredit Macet Tinggi

JAKARTA - Lima daftar pinjaman online ini memiliki kredit macet yang tinggi. Bahkan, paling tinggi mencapai 63,93%.

Saat ini, pinjaman online menjadi solusi cepat bagi orang yang tengah membutuhkan dana.

Pinjaman online (pinjol) adalah platform financial technology peer to peer (P2P) lending yang menjadi penghubung antara peminjam dan debitur.

Tak hanya untuk meminjam dana, platform pinjol kerap kali dijadikan alternatif berinvestasi. Hal ini dilakukan karena hasil yang cukup menarik.

Di sisi lain, tidak semua pinjol terus mengalami keuntungan. Bahkan, beberapa pinjol mengalami kerugian dengan kredit macet yang tinggi atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas 5%.