Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Hebat! Begini Cara Bank KB Bukopin Dukung Literasi Pendidikan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:05 WIB
Hebat! Begini Cara Bank KB Bukopin Dukung Literasi Pendidikan
Pembukaan Perpustakaan Multikultural di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: dok KB Bukopin)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk selalu hadir melayani nasabah, tak hanya dalam bidang perbankan dan kegiatan usaha, tetapi juga lewat beragam CSR (Corporate Social Responsibility) yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat.

Adapun CSR yang dilakukan perseroan berfokus pada bidang prioritas yaitu pendidikan, sosial, dan lingkungan yang mengacu pada Sustainable Development Goals.

Wujud nyata dukungan KB Bukopin di sektor pendidikan tersebut dilakukan melalui Pembangunan Perpustakaan Multikultural yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berkolaborasi dengan Gugah Nurani Indonesia, KB Kookmin Bank, Pemegang Saham Pengendali Bank KB Bukopin dan Perseroan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan perpustakaan ini, yang bertujuan untuk mendukung literasi dan perkembangan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, “Kami sangat menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190873//dirut_pgn_turun_langsung_serahkan_bantuan_bencana_aceh_dan_sumut-rHlM_large.jpeg
Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190868//pgn_sor_ii_perkuat_peran_strategis_pelayanan_gas_bumi-8noC_large.jpeg
PGN SOR II Perkuat Peran Strategis Pelayanan Gas Bumi di Jawa Bagian Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190865//pgn_solution_raih_apresiasi_produktivitas_paramakarya-h9O5_large.jpeg
PGN Solution Raih Penghargaan Paramakarya dalam Naker Inspirational Leadership Award 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement