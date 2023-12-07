Hebat! Begini Cara Bank KB Bukopin Dukung Literasi Pendidikan

JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk selalu hadir melayani nasabah, tak hanya dalam bidang perbankan dan kegiatan usaha, tetapi juga lewat beragam CSR (Corporate Social Responsibility) yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat.

Adapun CSR yang dilakukan perseroan berfokus pada bidang prioritas yaitu pendidikan, sosial, dan lingkungan yang mengacu pada Sustainable Development Goals.

Wujud nyata dukungan KB Bukopin di sektor pendidikan tersebut dilakukan melalui Pembangunan Perpustakaan Multikultural yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berkolaborasi dengan Gugah Nurani Indonesia, KB Kookmin Bank, Pemegang Saham Pengendali Bank KB Bukopin dan Perseroan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan perpustakaan ini, yang bertujuan untuk mendukung literasi dan perkembangan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, “Kami sangat menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik.