HOME FINANCE MARKET UPDATE

Investor Saham Diminta Waspadai Tahun Politik

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:08 WIB
Investor Saham Diminta Waspadai Tahun Politik
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Investor pasar saham Indonesia diminta waspadai tahun politik. Pasalnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mengalami penurunan pada masa pemilu 2024.

Namun, Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati mengatakan, penurunan IHSG tidak akan terlalu dalam. Menurutnya, stabil atau tidaknya pelaksanaan pemilu akan mempengaruhi gerak indeks tahun depan.

Selain itu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia juga akan sangat mempengaruhi pergerakan indeks.

“Asalkan kondisi politik itu bisa tetap stabil dan tidak banyak perubahan yang terlalu signifikan, pergerakan IHSG diharapkan walaupun terkoreksi-koreksi, itu tidak akan terlalu dalam,” kata Ike dalam webinar ‘Monthly Market Outlook’, ditulis Kamis (7/12/2023).

Ike menjelaskan bahwa momentum untuk para investor menambah portofolio investasinya adalah saat IHSG mengalami koreksi. Hal ini dilakukan dengan membeli saham-saham di harga bawah.

