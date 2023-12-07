Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kredit Perbankan ke UMKM Baru 21%, Jokowi: Ini Harus Diperbaiki

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:13 WIB
Kredit Perbankan ke UMKM Baru 21%, Jokowi: Ini Harus Diperbaiki
Presiden Jokowi sebut kredit perbankan ke UMKM baru 21%. (Foto: YouTube/BRI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pembiayaan ke UMKM perlu dipermudah.

Jokowi mengatakan penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21% dan lebih besar diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

 BACA JUGA:

“Pembiayaan harus dipermudah, karena kalo kita liat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21% dan yang paling gede memang di BRI, berapa pak Dirut BRI? di BRI sendiri 83%,” kata Jokowi saat sambutan di Opening Ceremony BRILianpreneur di JCC Senayan Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Menurut Jokowi, kredit UMKM yang memegang paling besar di BRI, sehingga bank yang lain masih ada peluang.

“Jadi kembali lagi kredit perbankan ke UMKM ini baru 21%, di China itu 65%, gede banget, di Jepang 65%, di India 50%, sehingga pak Menteri BUMN mungkin nanti dengan BRI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki, karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan,” jelas Jokowi.

Halaman:
1 2
