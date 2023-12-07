Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sindir Perbankan, Jokowi: Penyaluran Kredit ke UMKM Harus Dipermudah

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:08 WIB
Sindir Perbankan, Jokowi: Penyaluran Kredit ke UMKM Harus Dipermudah
Presiden Jokowi Minta Pembiayaan UMKM Dipermudah. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus dipermudah agar bisa naik kelas.

"Yang selalu saya dorong, yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM harus dipermudah, karena kalau kita melihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21% dari total kredit," kata Jokowi dalam acara Pembukaan UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2023 Crafting Global Connection di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (7/12/2023).

Jokowi mengatakan penyaluran kredit UMKM oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) paling besar dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni sebanyak 83 persen dari total penyaluran kredit seluruh bank BUMN ke UMKM.

"Memang UMKM ini yang pegang memang hampir semua dipegang BRI, bank yang lain nggak diberi peluang," tambah Jokowi.

Meski demikian, kredit perbankan nasional di UMKM baru sebesar 21 persen dari total kredit. Angka itu masih jauh dibandingkan China dan Jepang yang sebanyak 65 persen, dan India yang mencapai 50 persen.

Jokowi pun meminta agar Kementerian BUMN bersama dengan otoritas terkait untuk memperbaiki regulasi guna mempermudah UMKM memperoleh kredit atau pembiayaan.

"Sehingga prospek itu mesti dilihat. Jangan hanya melihat agunannya mana. Nggak punya agunan, tetapi prospek bagus mesti juga bisa diberi kredit," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya menyampaikan bahwa menjaga dan merawat UMKM merupakan bukti nyata Pemerintah hadir dan kerja nyata untuk masyarakat Indonesia.

Erick mengatakan Presiden Jokowi pada empat tahun lalu juga hadir di acara serupa.

Kala itu, Jokowi mendorong bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membangun ekosistem UMKM, di mana ada pendanaan, akses pasar, dan pendampingan.

